росія перестала запускати іранські дрони з Криму: британська розвідка пояснила, чому
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Російські війська перестали запускати іранські дрони з тимчасово окупованого Кримського півострова, у тому числі, у зв'язку із занепокоєнням росії щодо вразливості Криму, йдеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
У МО Британії вказують, що останніми днями в російській кампанії дальніх ударів по критично важливій національній інфраструктурі України спостерігається пожвавлення. "Хвилі ударів в основному складалися з повітряних і морських запусків крилатих ракет, але майже напевно також включали надані Іраном безпілотні літальні апарати (БПЛА), запущені з Краснодарського краю росії. Раніше ці БПЛА в основному запускали з місць в окупованому Криму", - вказали у відомстві.
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"Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням росії щодо вразливості Криму, але це також зручно для поповнення запасів із ймовірної точки прибуття зброї в росію, в Астрахань", - повідомили у британській розвідці.
Доповнення
За даними ПС ЗСУ, російські війська під час масованої атаки на Україну 16 грудня застосували фактично усе наявне озброєння, окрім дронів-камікадзе типу "Shahed".