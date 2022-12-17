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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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росія перестала запускати іранські дрони з Криму: британська розвідка пояснила, чому

росія перестала запускати іранські дрони з Криму: британська розвідка пояснила, чому

Київ • УНН

 • 496142 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Російські війська перестали запускати іранські дрони з тимчасово окупованого Кримського півострова, у тому числі, у зв'язку із занепокоєнням росії щодо вразливості Криму, йдеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

У МО Британії вказують, що останніми днями в російській кампанії дальніх ударів по критично важливій національній інфраструктурі України спостерігається пожвавлення. "Хвилі ударів в основному складалися з повітряних і морських запусків крилатих ракет, але майже напевно також включали надані Іраном безпілотні літальні апарати (БПЛА), запущені з Краснодарського краю росії. Раніше ці БПЛА в основному запускали з місць в окупованому Криму", - вказали у відомстві.

Цитата

"Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням росії щодо вразливості Криму, але це також зручно для поповнення запасів із ймовірної точки прибуття зброї в росію, в Астрахань", - повідомили у британській розвідці.

Доповнення

За даними ПС ЗСУ, російські війська під час масованої атаки на Україну 16 грудня застосували фактично усе наявне озброєння, окрім дронів-камікадзе типу "Shahed".

Українські Національні Новини

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