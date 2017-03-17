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Россия передала Украине 12 осужденных из Крыма - офис Омбудсмена (дополнено)

Киев • УНН

 • 15160 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Россия передала Украине из мест отбывания наказаний в аннексированном Крыму 12 осужденных. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

"12 человек (переместили из Крыма для отбывания наказания на материковой территории Украины - ред.). Сейчас идет оформление документов. Перемещение происходило на переходе "Гоптовка" в Харьковской области", - сказал М.Чаплыга.

Он добавил, что осужденные сейчас на нейтральной территории.

"(Перемещение произошло - ред.) в рамках договоренностей двух Омбудсменов (Украина и РФ - ред.)", - добавил он.

Напомним, М.Чаплыга сообщил ранее, что Россия готова передать ряд осужденных украинцев из оккупированного Крыма.

Ранее речь шла о передаче Украине 18 осужденных, однако, по словам М.Чаплыги, часть из них освободили условно-досрочно. Кроме того, среди них оказалось несколько граждан РФ.

Как сообщал УНН, Министерство юстиции России сообщило о получении согласия от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание за решеткой в аннексированном Крыму.

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Украинские Национальные Новости

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