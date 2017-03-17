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Росія передала Україні 12 засуджених з Криму - офіс Омбудсмена (доповнено)

Росія передала Україні 12 засуджених з Криму - офіс Омбудсмена (доповнено)

Київ • УНН

 • 15166 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Росія передала Україні з місць відбування покарань в анексованому Криму 12 засуджених. Про це в коментарі УНН повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.

"12 осіб (переміщено з Криму для відбування покарання на материковій території України - ред.). Зараз іде оформлення документів. Переміщення відбувалося на переході "Гоптівка" у Харківській області", - сказав М.Чаплига.

Він додав, що засуджені зараз на нейтральній території.

"(Переміщення відбулося - ред.) у межах домовленостей двох Омбудсменів (України і РФ - ред.)", - додав він.

Нагадаємо, М.Чаплига повідомив раніше, що Росія готова передати низку засуджених українців з окупованого Криму.

Раніше йшлося про передачу Україні 18 засуджених, однак, за словами М.Чаплиги, частину з них звільнили умовно-достроково. Крім того, серед них виявилося кілька громадян РФ.

Як повідомляв УНН, Міністерство юстиції Росії повідомило про отримання згоди від української сторони прийняти громадян України, які відбувають покарання за гратами в анексованому Криму.

Українські Національні Новини

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