россия обстреливает гражданскую инфраструктуру термобарическими боеприпасами – Резников

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«россия постоянно нарушает Конвенцию об отдельных видах обычного оружия. Оккупанты используют чрезвычайно опасные термобарические боеприпасы для нападения на жилые районы на юге, востоке и севере Украины. Хотя россия является участником Конвенции», – написал Резников.

Напомним

Российские захватчики сегодня атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.