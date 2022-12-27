росія обстрілює цивільну інфраструктуру термобаричними боєприпасами – Резніков

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«росія постійно порушує Конвенцію про окремі види звичайної зброї. Окупанти використовують надзвичайно небезпечні термобаричні боєприпаси для нападу на житлові райони на півдні, сході та півночі України. Хоча росія є учасником Конвенції», – написав Резніков.

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Російські загарбники сьогодні атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.