Россия не согласилась создать зону безопасности вокруг Донецкой фильтровальной станции - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На сегодня российская сторона в Минске не принимает предложения создать у критических объектов зону безопасности. Об этом в эфире "112 канала" сообщила представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.
“О Донецкой фильтровальной станции, то пока не принимаются предложения (российской стороной — ред.) Относительно того, что вокруг этих экологически важных объектов должны быть созданы такие специальные хабы вопросы безопасности с участием СММ ОБСЕ, МККК, чтобы они никогда не обстреливались и были в зоне полной безопасности”, — отметила И.Геращенко.
Напомним, по словам И.Геращенко, сегодня российская сторона тормозит все направления работы минских подгрупп, а также проигнорировала встречу министров в нормандском формате.
Как сообщал УНН, 17 марта Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в Авдеевку.