Россия не согласилась создать зону безопасности вокруг Донецкой фильтровальной станции - И.Геращенко

“О Донецкой фильтровальной станции, то пока не принимаются предложения (российской стороной — ред.) Относительно того, что вокруг этих экологически важных объектов должны быть созданы такие специальные хабы вопросы безопасности с участием СММ ОБСЕ, МККК, чтобы они никогда не обстреливались и были в зоне полной безопасности”, — отметила И.Геращенко.

Напомним, по словам И.Геращенко, сегодня российская сторона тормозит все направления работы минских подгрупп, а также проигнорировала встречу министров в нормандском формате.

Как сообщал УНН, 17 марта Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в Авдеевку.