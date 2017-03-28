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Росія не погодилась створити зону безпеки навколо Донецької фільтрувальної станції — І.Геращенко

Київ • УНН

 • 8433 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. На сьогодні російська сторона у Мінську не приймає пропозиції створити біля критичних об’єктів зону безпеки. Про це в ефірі “112 каналу” повідомила представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.

“Щодо Донецької фільтрувальної станції, то поки не приймаються пропозиції (російською стороною — ред.) відносно того, що навколо цих екологічно важливих об’єктів мають бути створені такі спеціальні хаби безпекові за участі СММ ОБСЄ, МКЧХ, щоб вони ніколи не обстрілювалися і були в зоні повної безпеки”, — зазначила І.Геращенко.

Нагадаємо, за словами І.Геращенко, на сьогодні російська сторона гальмує всі напрямки роботи мінських підгруп, а також проігнорувала зустріч міністрів в нормандському форматі.

Як повідомляв УНН, 17 березня Донецька фільтрувальна станція почала подачу води до Авдіївки.

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