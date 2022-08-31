россия хочет укрепить оборону Крыма москвичами и петербуржцами – разведка

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"Как стало известно, военные комиссариаты уже даже московской и ленинградской областей, в том числе москвы и cанкт-петербурга, получили указания по поводу массового призыва на военную службу местных жителей", – говорится в сообщении.

Детали

ГУР отметило, что призванными во время скрытой мобилизации москвичами и петербуржцами будут комплектовать воинские части, дислоцированные в Крыму.

Кроме того, для доукомплектования воинских частей вс рф, дислоцированных на временно оккупированном Крыму, и усиления обороны Крымского полуострова командующий Южного военного округа Александр Дворников решил направить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы.

Поскольку на территории Крыма боевые действия пока не проводятся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все определенные законодательством рф надбавки, сообщило ГУР.

1200 военнослужащих срочной службы будут служить за зарплату срочника, а это почти 5 тысяч рублей (примерно 82 долларов США). Экономия государственных российских средств также состоится и благодаря невыплате компенсации при гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях россия отрицает.

Напомним

Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма, которые захотят покинуть остров во время активной деоккупации.