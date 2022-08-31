россия хочет укрепить оборону Крыма москвичами и петербуржцами – разведка

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 5236 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 29804 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 86273 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 121516 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 120727 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 270761 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133833 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122316 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373785 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84005 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

россия атаковала Харьков "шахедом": есть прилет, вспыхнул пожар

8 апреля, 18:17 • 9234 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11298 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 27051 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 6722 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 7554 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 270761 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295107 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373785 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349818 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396465 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78383 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112141 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131567 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170897 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80103 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

россия хочет укрепить оборону Крыма москвичами и петербуржцами – разведка

Киев • УНН

 • 183876 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские оккупанты планируют укрепить оборону Крыма москвичами, петербуржцами и срочниками. Об этом в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует УНН.

россия хочет укрепить оборону Крыма москвичами и петербуржцами – разведка

Цитата

"Как стало известно, военные комиссариаты уже даже московской и ленинградской областей, в том числе москвы и cанкт-петербурга, получили указания по поводу массового призыва на военную службу местных жителей", – говорится в сообщении.

Детали

ГУР отметило, что призванными во время скрытой мобилизации москвичами и петербуржцами будут комплектовать воинские части, дислоцированные в Крыму.

Кроме того, для доукомплектования воинских частей вс рф, дислоцированных на временно оккупированном Крыму, и усиления обороны Крымского полуострова командующий Южного военного округа Александр Дворников решил направить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы.

Поскольку на территории Крыма боевые действия пока не проводятся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все определенные законодательством рф надбавки, сообщило ГУР.

1200 военнослужащих срочной службы будут служить за зарплату срочника, а это почти 5 тысяч рублей (примерно 82 долларов США). Экономия государственных российских средств также состоится и благодаря невыплате компенсации при гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях россия отрицает.

Напомним

Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма, которые захотят покинуть остров во время активной деоккупации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26