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росія хоче укріпити оборону Криму москвичами та петербуржцями – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські окупанти планують укріпити оборону Криму москвичами, петербуржцями та строковиками. Про це в Telegram, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, інформує УНН.

росія хоче укріпити оборону Криму москвичами та петербуржцями – розвідка

Цитата

"Як стало відомо, військові комісаріати вже навіть московської та ленінградської областей, в тому числі москви та санкт-петербургу, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

ГУР зазначило, що призваними під час прихованої мобілізації москвичами та петербуржцями комплектуватимуть військові частини, дислоковані у Криму.

Крім того, для доукомплектування військових частин зс рф, дислокованих на тимчасово окупованому Криму, та посилення оборони Кримського півострову командувач Південного військового округу Олександр Дворніков вирішив скерувати у Крим 1200 військовослужбовців строкової служби.

Оскільки на території Криму бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством рф надбавок, повідомило ГУР.

1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити за зарплату строковика, а це майже 5 тисяч рублів (приблизно 82 доларів США). Економія державних російських коштів також відбудеться і завдяки невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях росія заперечує.

Нагадаємо

Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму, які захочуть покинути півострів під час активної деокупації.

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