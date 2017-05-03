Россия и Турция договорились о снятии торговых ограничений

"Вы спросили, когда можно будет сказать, что ограничения (в торговле - ред.), возникших некоторое время назад, сняты: об этом можно сказать сегодня", - сказал В.Путин.

По его словам, во время встречи были достигнуты договоренности по комплексному решению проблем, связанных с ограничениями во взаимной торговле.

В.Путин подчеркнул, что любые ограничения разрушают экономику и вредят в конечном итоге российским производителям.

Напомним, Турция ввела пошлины на товары из РФ.

Как сообщал УНН, Росавиация планирует приостановить чартеры в Турцию.