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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Россия и Турция договорились о снятии торговых ограничений

Киев • УНН

 • 10952 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджепом Тайип Эрдоган договорились о снятии ограничений в торговле, которые были введены Россией с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Об этом по итогам встречи глав государств заявил российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости, передает УНН.

Россия и Турция договорились о снятии торговых ограничений

"Вы спросили, когда можно будет сказать, что ограничения (в торговле - ред.), возникших некоторое время назад, сняты: об этом можно сказать сегодня", - сказал В.Путин.

По его словам, во время встречи были достигнуты договоренности по комплексному решению проблем, связанных с ограничениями во взаимной торговле.

В.Путин подчеркнул, что любые ограничения разрушают экономику и вредят в конечном итоге российским производителям.

Напомним, Турция ввела пошлины на товары из РФ.

Как сообщал УНН, Росавиация планирует приостановить чартеры в Турцию.

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