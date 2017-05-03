Росія і Туреччина домовилися про зняття торгових обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент РФ Володимир Путін і Президент Туреччини Реджепом Таїп Ердоган домовилися про зняття обмежень в торгівлі, які були введені Росією з 1 січня 2016 року у відповідь на атаку турецьких ВПС на російський Су-24 в Сирії. Про це за підсумками зустрічі глав держав заявив російський президент Володимир Путін, повідомляють РІА Новости, передає УНН.
"Ви запитали, коли можна буде сказати, що обмеження (в торгівлі - ред.), що виникли деякий час назад, зняті: про це можна сказати сьогодні", - сказав В.Путін.
За його словами, під час зустрічі було досягнуто домовленостей щодо комплексного розв'язання проблем, пов'язаних з обмеженнями у взаємній торгівлі.
В.Путін підкреслив, що будь-які обмеження руйнують економіку і шкодять в кінцевому підсумку російським виробникам.
Нагадаємо, Туреччина ввела мита на товари з РФ
Як повідомляв УНН, Росавіація планує призупинити чартери до Туреччини.