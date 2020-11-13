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Россия и Северная Корея "атакуют" компании, занимающиеся исследованием COVID-19 - Microsoft

Россия и Северная Корея "атакуют" компании, занимающиеся исследованием COVID-19 - Microsoft

Киев  •  УНН

 • 14363 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Хакеры из России и Северной Кореи атаковали семь "видных" компаний, занимающихся исследованием вакцины и лечения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в блоге Microsoft Corp., передает УНН.

"В последние месяцы мы обнаружили кибератаки со стороны трех субъектов наций-государств, направленные против семи известных компаний, непосредственно участвующих в исследованиях вакцин и средств лечения от COVID-19. В число целей входят ведущие фармацевтические компании и исследователи вакцин в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. Атаки исходили от "Стронция", субъекта из России, и двух субъектов из Северной Кореи, которых мы называем "Цинк" и "Цэрий", - говорится в блоге.

Сообщается, что большинство целей - это производители вакцин, у которых вакцины против COVID-19 находятся на разных этапах клинических испытаний.

"Большинство этих атак были заблокированы средствами защиты, встроенными в наши продукты. Мы сообщили всем организациям, которые подверглись нападению, и предложили помощь в случае успеха атак", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Великобритания официально заявила, что она "абсолютно уверена" в том, что российские спецслужбы пытались саботировать или получать прибыль от исследований и разработок по поиску лекарств от COVID-19.

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