Британский МИД "абсолютно уверен" в попытках России похитить данные о вакцине от COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98339 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104533 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130591 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109549 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129795 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101810 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102515 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104357 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102028 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Британский МИД "абсолютно уверен" в попытках России похитить данные о вакцине от COVID-19

Британский МИД "абсолютно уверен" в попытках России похитить данные о вакцине от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14565 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Великобритания "абсолютно уверена" в том, что российские спецслужбы пытались саботировать или получать прибыль от исследований и разработок по поиску лекарств от COVID-19. Об этом утром в воскресенье сказал в эфире Sky News министр иностранных дел государства Доминик Рааб, передает УНН.

По словам Рааба, он "абсолютно уверен, что российские спецслужбы участвовали в кибератаке на исследования и разработки с целью саботажа или получения прибыли".

"В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему COVID-19, и особенно стараться найти глобальное решение для вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в этой деятельности... Вы увидите, как мы привлекаем Россию к ответственности и следим за тем, чтобы мир знал природу предосудительного поведения, к которое она вовлечена", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе Великобритания, США и Канада обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к министру иностранных дел Соединенного Королевства Доминику Раабу, Канаде и США и выразил обеспокоенность в связи с российскими кибератаками на разработчиков вакцины от COVID-19.

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