Британський МЗС "абсолютно впевнений" у спробах Росії викрасти дані про вакцину від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Велика Британія "абсолютно впевнена" в тому, що російські спецслужби намагалися саботувати або отримувати прибуток від досліджень і розробок з пошуку ліків від COVID-19. Про це вранці в неділю сказав в ефірі Sky News міністр закордонних справ держави Домінік Рааб, передає УНН.
За словами Рааба, він "абсолютно впевнений, що російські спецслужби брали участь в кібератаці на дослідження і розробки з метою саботажу або отримання прибутку".
"У той час, коли світ об'єднується, щоб спробувати вирішити проблему COVID-19, і особливо намагатися знайти глобальне рішення для вакцини, це обурливо і гідне осуду, що російський уряд бере участь у цій діяльності... Ви побачите, як ми залучаємо Росію до відповідальності і стежимо за тим, щоб світ знав природу поганої поведінки, до якої вона залучена", - підкреслив міністр.
Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні Велика Британія, США і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дані про вакцину від COVID-19.
Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба приєднався до міністра закордонних справ Сполученого Королівства Домініка Рааба, Канади та США і висловив стурбованість у зв'язку з російськими кібератаками на розробників вакцини від COVID-19.