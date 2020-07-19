Британський МЗС "абсолютно впевнений" у спробах Росії викрасти дані про вакцину від COVID-19

За словами Рааба, він "абсолютно впевнений, що російські спецслужби брали участь в кібератаці на дослідження і розробки з метою саботажу або отримання прибутку".

"У той час, коли світ об'єднується, щоб спробувати вирішити проблему COVID-19, і особливо намагатися знайти глобальне рішення для вакцини, це обурливо і гідне осуду, що російський уряд бере участь у цій діяльності... Ви побачите, як ми залучаємо Росію до відповідальності і стежимо за тим, щоб світ знав природу поганої поведінки, до якої вона залучена", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні Велика Британія, США і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дані про вакцину від COVID-19.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба приєднався до міністра закордонних справ Сполученого Королівства Домініка Рааба, Канади та США і висловив стурбованість у зв'язку з російськими кібератаками на розробників вакцини від COVID-19.