Росія і Північна Корея "атакують" компанії, що займаються дослідженням COVID-19 - Microsoft

"В останні місяці ми виявили кібератаки з боку трьох суб'єктів націй-держав, спрямовані проти семи відомих компаній, що безпосередньо беруть участь в дослідженнях вакцин і засобів лікування від COVID-19. У число цілей входять провідні фармацевтичні компанії і дослідники вакцин в Канаді, Франції, Індії, Південній Кореї і США. Атаки виходили від "Стронцію", суб'єкта з Росії, і двох суб'єктів з Північної Кореї, яких ми називаємо "Цинк" і "Церій", - сказано в блозі.

Повідомляється, що більшість цілей - це виробники вакцин, у яких вакцини проти COVID-19 перебувають на різних етапах клінічних випробувань.

"Більшість цих атак було заблоковано засобами захисту, вбудованими в наші продукти. Ми повідомили всі організації, які зазнали нападу, і запропонували допомогу в разі успіху атак", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Велика Британія офіційно заявила, що вона "абсолютно впевнена" в тому, що російські спецслужби намагалися саботувати або отримувати прибуток від досліджень і розробок з пошуку ліків від COVID-19.