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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39630 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 57567 просмотра

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Россия готова к широкомасштабным провокациям против Украины - разведка

Россия готова к широкомасштабным провокациям против Украины - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Цитата:

"По информации ГУР МО Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого побуждения нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширения российского военного присутствия на территории так называемых ДНР и ЛНР за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан (на самом деле - граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ). Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины", - говорится в сообщении .

Также сообщается, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях ВС Украины и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещения войск возле границы Украины заявив, что это не должно никого беспокоить.

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