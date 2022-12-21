россия будет продолжать развитие ядерной триады - путин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин на заседании коллегии Минобороны рф заявил, что россия продолжит развитие ядерной триады. Он добавил, что в ближайшее время на боевое дежурство станут межконтинентальные ракеты "Сармат", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Будем поддерживать боеспособность и будем совершенствовать боеспособность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", - заявил путин.
Детали
Он заявил, что ограничений по финансированию российской армии "нет". По его словам, уровень "современных образцов вооружения" в стратегических ядерных силах страны-агрессора якобы "превысил 91%". Диктатор сообщил, что продолжается перевооружение полков ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".
"В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", - заявил диктатор.
Также, по данным росСМИ, он заявил, что необходимо развивать использование беспилотников в армии рф.
И говорил о войне против Украины. В частности, по данным росСМИ, сказал, что 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина - в зоне боевых действий, и что этого для "СВО", как в рф называют войну против Украины, "достаточно". И сказал, что частичная мобилизация в россии обнаружила "определенные проблемы".
Напомним
Сегодня, 21 декабря, путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны, во время которого он поставит задание на 2023 год.