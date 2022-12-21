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росія буде продовжувати розвиток ядерної тріади - путін

росія буде продовжувати розвиток ядерної тріади - путін

Київ • УНН

 • 382074 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін на засіданні колегії Міноборони рф заявив, що росія продовжить розвиток ядерної тріади. Він додав, що найближчим часом на бойове чергування стануть міжконтинентальні ракети "Сармат", пише УНН з посиланням на росЗМІ. 

Цитата

"Продовжуватимемо підтримувати боєздатність і вдосконалюватимемо боєздатність ядерної тріади. Це головна гарантія збереження нашого суверенітету та територіальної цілісності, стратегічного паритету, загалом балансу сил у світі", - заявив путін.

Деталі

Він заявив, що обмежень з фінансування російської армії "немає".  За його словами, рівень "сучасних зразків озброєння" у стратегічних ядерних силах країни-агресора нібито "перевищив 91%". Диктатор повідомив, що триває переозброєння полків ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) на сучасний ракетний комплекс із гіперзвуковою бойовою частиною "Авангард".

"Найближчим часом на бойове чергування буде вперше поставлено міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", - заявив диктатор.

Також, за даними росЗМІ, він заявив, що необхідно розвивати використання безпілотників в армії рф.

І говорив про війну проти України. Зокрема, за даними росЗМІ, сказав, що 150 тисяч із 300 тисяч мобілізованих зараз проходять підготовку на полігонах, інша половина — у зоні бойових дій, і що цього для "СВО", як у рф називають війну проти України, "достатньо". І сказав, що часткова мобілізація в рф виявила "певні проблеми".

Нагадаємо

Сьогодні, 21 грудня, путін проводить розширене засідання колегії Міноборони, під час якого він поставить завдання на 2023 рік.  

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