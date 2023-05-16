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13 марта, 19:26 • 58698 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 109325 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 109803 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 109705 просмотра

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13 марта, 13:25 • 102923 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 98431 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111027 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Родственники погибших в масштабной аварии на греческой железной дороге подали иск против премьер-министра и высших чиновников

Родственники погибших в масштабной аварии на греческой железной дороге подали иск против премьер-министра и высших чиновников

Киев • УНН

 • 637576 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Родственники погибших в железнодорожной катастрофе в Греции подали иск против премьер-министра страны, сообщили во вторник местные СМИ, пишет УНН.

Детали

Выступая перед местным новостным агентством Larissanet, Христос Константинидис, жена которого погибла в результате аварии, сказал: "Мы пришли сюда, чтобы назвать тех, кто несет ответственность за преступление, избранных и назначенных как в государственных, так и в частных органах".

Иск направлен против 17 человек, в том числе премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, бывшего министра транспорта, нынешнего министра транспорта, министров транспорта двух предыдущих правительств, а также против бывшего и нынешнего президентов и директоров греческой железнодорожной организации (OSE) и компании Hellenic Train.

Ранее

28 февраля пассажирский поезд столкнулся с товарным в районе города Темпи в северной части Греции.

В целом погибло 57 человек, в том числе много студентов университетов и девять членов экипажа.

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