Родственники погибших в масштабной аварии на греческой железной дороге подали иск против премьер-министра и высших чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Родственники погибших в железнодорожной катастрофе в Греции подали иск против премьер-министра страны, сообщили во вторник местные СМИ, пишет УНН.
Детали
Выступая перед местным новостным агентством Larissanet, Христос Константинидис, жена которого погибла в результате аварии, сказал: "Мы пришли сюда, чтобы назвать тех, кто несет ответственность за преступление, избранных и назначенных как в государственных, так и в частных органах".
Иск направлен против 17 человек, в том числе премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, бывшего министра транспорта, нынешнего министра транспорта, министров транспорта двух предыдущих правительств, а также против бывшего и нынешнего президентов и директоров греческой железнодорожной организации (OSE) и компании Hellenic Train.
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28 февраля пассажирский поезд столкнулся с товарным в районе города Темпи в северной части Греции.
В целом погибло 57 человек, в том числе много студентов университетов и девять членов экипажа.