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Родичі загиблих в маштабній аварії на грецькій зализниці подали позов проти прем'єр-міністра та вищих чиновників

Родичі загиблих в маштабній аварії на грецькій зализниці подали позов проти прем'єр-міністра та вищих чиновників

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Родичі загиблих у залізничній катастрофі в Греції подали позов проти прем'єр-міністра країни, повідомили у вівторок місцеві ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед місцевим агентством новин Larissanet, Христос Костянтинідіс, дружина якого загинула внаслідок аварії, сказав: "Ми прийшли сюди, щоб назвати тих, хто несе відповідальність за злочин, обраних і призначених як у державних, так і в приватних органах".

Позов направлений проти 17 осіб, зокрема прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, колишнього міністра транспорту, нинішнього міністра транспорту, міністрів транспорту двох попередніх урядів, а також проти колишнього та нинішнього президентів та директорів грецької залізничної організації (OSE) та компанія Hellenic Train.

Раніше

28 лютого пасажирський потяг зіткнувся з товарним у районі міста Темпі у північній частині Греції.

Загалом загинуло 57 осіб, у тому числі багато студентів університетів та дев'ять членів екіпажу.

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