Работа ведется: Мережко о возможном визите делегации ВР во главе со Стефанчуком в США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сейчас ведется работа по организации визита делегации Верховной Рады во главе с председателем парламента Русланом Стефанчуком в США. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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На вопрос, когда делегация ВР во главе со Стефанчуком планирует совершить визит в США, Мережко ответил: «Работа по этому вопросу ведется. Кстати, я вернулся из Вашингтона, и как раз я поднимал этот вопрос, общаясь со своими коллегами конгрессменами и сенаторами. Этот вопрос, я надеюсь, что будет окончательно решен в этом году, и такой визит председателя ВР состоится».
Дополнение
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился со спикером британской Палаты лордов бароном Джоном Макфолом. Во время встречи обсудили усиление межпарламентского сотрудничества.