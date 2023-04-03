Работа ведется: Мережко о возможном визите делегации ВР во главе со Стефанчуком в США

Цитата

На вопрос, когда делегация ВР во главе со Стефанчуком планирует совершить визит в США, Мережко ответил: «Работа по этому вопросу ведется. Кстати, я вернулся из Вашингтона, и как раз я поднимал этот вопрос, общаясь со своими коллегами конгрессменами и сенаторами. Этот вопрос, я надеюсь, что будет окончательно решен в этом году, и такой визит председателя ВР состоится».

Дополнение

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился со спикером британской Палаты лордов бароном Джоном Макфолом. Во время встречи обсудили усиление межпарламентского сотрудничества.