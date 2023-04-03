Робота ведеться: Мережко про можливий візит делегації ВР на чолі зі Стефанчуком до США

Цитата

На запитання, коли делегація ВР на чолі зі Стефанчуком планує здійснити візит до США, Мережко відповів: «Робота з цього питання ведеться. До речі, я повернувся з Вашингтона, і якраз я порушував це питання, спілкуючись зі своїми колегами конгресменами й сенаторами. Це питання, я сподіваюсь, що буде остаточно вирішено в цьому році, і такий візит голови ВР відбудеться».

Доповнення

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся зі спікером британської Палати лордів бароном Джоном Макфолом. Під час зустрічі обговорили посилення міжпарламентської співпраці.