Робота ведеться: Мережко про можливий візит делегації ВР на чолі зі Стефанчуком до США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Наразі ведеться робота щодо організації візиту делегації Верховної Ради на чолі з головою парламенту Русланом Стефанчуком до США. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
На запитання, коли делегація ВР на чолі зі Стефанчуком планує здійснити візит до США, Мережко відповів: «Робота з цього питання ведеться. До речі, я повернувся з Вашингтона, і якраз я порушував це питання, спілкуючись зі своїми колегами конгресменами й сенаторами. Це питання, я сподіваюсь, що буде остаточно вирішено в цьому році, і такий візит голови ВР відбудеться».
Доповнення
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся зі спікером британської Палати лордів бароном Джоном Макфолом. Під час зустрічі обговорили посилення міжпарламентської співпраці.