Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. По состоянию на 8:05 понедельника, 4 октября, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Семена Скляренко и на Автозаводской.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Кирилловской, Вышгородской и Михаила Максимовича.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекта Бажана, Соборности.
Движение на мостах Дарницком, Патона, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро и Южном заметно незначительное осложнение в направлении правого берега.
Дополнение
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 11-16°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.