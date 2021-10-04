Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Станом на 8:05 понеділка, 4 жовтня, на дорогах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Вадима Гетьмана, Олени Теліги, В’ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Семена Скляренка та на Автозаводській.
Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Кирилівською, Вишгородською та Михайла Максимовича.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності.
Рух на мостах Дарницькому, Патона, Північному — ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро та Південному помітне незначне ускладнення в напрямку правого берега.
Доповнення
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, вдень 11-16°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.