Риском "большой приватизации" для потенциальных участников торгов являются выборы - Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. На сегодняшний день происходит процесс подготовки к приватизации крупных государственных предприятий, но риском для потенциальных участников торгов являются выборы в 2019 году. Об этом сказал в интервью УНН первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
"По большой приватизации идет процесс подготовки. Этот процесс нельзя рассматривать сегодня обособленно от реального рынка и реальных рисков, которые есть. Риском большой приватизации для потенциальных участников я все-таки вижу выборы. Но сегодня все шаги для подготовки большой приватизации сделаны", - сказал Кубив.
По его словам, правительство утвердило перечень объектов, а это 23 предприятия, для приватизации еще в мае.
"Инвестиционных советников мы получили 11 для большой приватизации. Фонд госимущества подписал договоры с советниками, но они должны быть утверждены правительством", - уточнил он.
Кубив добавил, что аукцион по продаже 78,2% "Центрэнерго" запланирован на конец ноября.
Как сообщал УНН, компания "Конкорд Консалтинг" стала инвестиционным советником по приватизации четырех ТЭЦ.