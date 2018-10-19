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Риском "большой приватизации" для потенциальных участников торгов являются выборы - Кубив

Риском "большой приватизации" для потенциальных участников торгов являются выборы - Кубив

Киев  •  УНН

 • 14590 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. На сегодняшний день происходит процесс подготовки к приватизации крупных государственных предприятий, но риском для потенциальных участников торгов являются выборы в 2019 году. Об этом сказал в интервью УНН первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"По большой приватизации идет процесс подготовки. Этот процесс нельзя рассматривать сегодня обособленно от реального рынка и реальных рисков, которые есть. Риском большой приватизации для потенциальных участников я все-таки вижу выборы. Но сегодня все шаги для подготовки большой приватизации сделаны", - сказал Кубив.

По его словам, правительство утвердило перечень объектов, а это 23 предприятия, для приватизации еще в мае.

"Инвестиционных советников мы получили 11 для большой приватизации. Фонд госимущества подписал договоры с советниками, но они должны быть утверждены правительством", - уточнил он.

Кубив добавил, что аукцион по продаже 78,2% "Центрэнерго" запланирован на конец ноября.

Как сообщал УНН, компания "Конкорд Консалтинг" стала инвестиционным советником по приватизации четырех ТЭЦ.

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