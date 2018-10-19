Ризиком "великої приватизації" для потенційних учасників торгів є вибори - Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На сьогодні відбувається процес підготовки до приватизації великих державних підприємств, але ризиком для потенційних учасників торгів є вибори у 2019 році. Про це сказав в інтерв’ю УНН перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
"По великій приватизації іде процес підготовки. Цей процес не можна розглядати сьогодні у відокремленому плані від реального ринку і реальних ризиків, які є. Ризиком великої приватизації для потенційних учасників я все-таки бачу вибори. Але на сьогодні усі кроки для підготовки великої приватизації зроблено", - сказав Кубів.
За його словами, уряд затвердив перелік об’єктів, а це 23 підприємства, для приватизації ще у травні.
"Інвестиційних радників ми отримали 11 для великої приватизації. Фонд держмайна підписав договори з радниками, але вони повинні бути затверджені урядом", - уточнив він.
Кубів додав, що аукціон з продажу 78,2% "Центренерго" запланований на кінець листопада.
Як повідомляв УНН, компанія “Конкорд Консалтинг” стала інвестиційним радником з приватизації чотирьох ТЕЦ.