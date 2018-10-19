Ризиком "великої приватизації" для потенційних учасників торгів є вибори - Кубів

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На сьогодні відбувається процес підготовки до приватизації великих державних підприємств, але ризиком для потенційних учасників торгів є вибори у 2019 році. Про це сказав в інтерв’ю УНН перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.