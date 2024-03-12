Ривненские саперы обезвредили 7 фугасных авиационных бомб

На Ровенщине работники ГСЧС обезвредили 7 фугасных авиационных бомб. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В селе Тараканов Дубенского района Ровенской области саперы ГСЧС уничтожили 7 фугасных авиационных бомб.

По информации, местные жители, проводя земляные работы, обнаружили 2 авиабомбы. Впоследствии саперы при дополнительном обследовании территории обнаружили еще 5 ФАБ-100 советского производства.

Боеприпасы находились в боевом состоянии и были безопасно уничтожены в специально отведенном месте.

Напоминаем

Обнаруженные взрывоопасные предметы потенциально несут угрозу для мирных жителей, поэтому в случае нахождения подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно звонить по телефону 101.

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