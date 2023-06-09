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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Уровень воды в Каховском водохранилище упал до 11,33 метра - глава ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. На четвертые сутки после подрыва оккупантами Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище упал до 11,33 метра. На правом берегу области затоплено 35 населенных пунктов, на временно оккупированном левом берегу ситуация остается критической. Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, передает УНН.

Уровень воды в Каховском водохранилище упал до 11,33 метра - глава ОВА

Цитата

"По состоянию на вечер уровень воды в водохранилище упал до 11,33 метра, что на 137 сантиметров ниже мертвого объема. Водохранилище теряет по 6 сантиметров воды в час. В реке Ингулец уровень воды достиг отметки 6,29 метра. Интенсивность подъема снизилась, в ближайшее время прирост воды должен остановиться", - рассказал глава ОВА.

Детали

По словам Прокудина, до сих пор на правом берегу затоплено 35 населенных пунктов. В воде остаются 3763 дома, но вода понемногу отступает. На вечер пятницы показатель уровня воды снизился почти до 5 метров, в то время как утром он достигал 5,38 метра, добавил он.

Председатель ОВА сообщил, что в Херсоне вода отошла до отметки 5,8 метра, что на 60 сантиметров ниже максимального уровня. В Каховском районе вода также идет на спад. В освобожденных Казацком, Веселом, а также временно оккупированной Новой Каховке уровень воды снизился на полтора метра.

"Серьезной остается ситуация во временно оккупированной Корсунке. Село затоплено, под водой местное кладбище. Также размыты кладбища в селах Ольговка и Одрадокаменка. Остается критической ситуация на временно оккупированном левобережье", - рассказал Прокудин.

Следовательно, в Голопристанской громаде на 80% затоплены Голая Пристань, Большая Кордашинка, Малая Кордашинка. Полностью ушли под воду Кордашинка и Хны. В Старой Збуровке 60% затоплено. Всего, по данным ОВА, в этом районе затоплено более 3100 домов.

Напомним

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что в течение пятницы, 9 июня, российские оккупанты продолжали обстреливать общины и места, где продолжалась эвакуация населения с подтопленной территории. В результате атак пострадал мужчина, 16-летняя девушка получила контузию.

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