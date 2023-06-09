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Рівень води у Каховському водосховищі впав до 11,33 метра - голова ОВА

Київ • УНН

 • 456309 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. На четверту добу після підриву окупантами Каховської ГЕС рівень води у водосховищі впав до 11,33 метра. На правому березі області затоплено 35 населених пунктів, на тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається критичною. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, передає УНН.

Рівень води у Каховському водосховищі впав до 11,33 метра - голова ОВА

Цитата

"Станом на вечір рівень води у водосховищі впав до 11,33 метра, що на 137 сантиметрів нижче мертвого об'єму. Водосховище втрачає по 6 сантиметрів води на годину. У річці Інгулець рівень води досяг позначки 6,29 метра. Інтенсивність підйому знизилася, найближчим часом приріст води має зупинитися", - розповів очільник ОВА.

Деталі

За словами Прокудіна, досі на правому березі затоплено 35 населених пунктів. У воді залишаються 3763 будинки, але вода потроху відступає. На вечір п'ятниці показник рівня води знизився майже до 5 метрів, у той час як зранку він сягав 5,38 метра, додав він.

Голова ОВА повідомив, що у Херсоні вода відійшла до відмітки 5,8 метра, що на 60 сантиметрів нижче максимального рівня. У Каховському районі вода також йде на спад. У звільнених Козацькому, Веселому, а також тимчасово окупованій Новій Каховці рівень води знизився на півтора метра.

"Серйозною залишається ситуація в тимчасово окупованій Корсунці. Село затоплене, під водою місцеве кладовище. Також розмиті цвинтарі у селах Ольгівка та Одрадокам'янка. Залишається критичною ситуація на тимчасово окупованому лівобережжі", - розповів Прокудін.

Відтак, у Голопристанській громаді на 80% затоплено Голу Пристань, Велику Кордашинку, Малу Кордашинку. Повністю пішли під воду Кордашинка та Хни. У Старій Збурівці 60% затоплено. Загалом, за даними ОВА, у цьому районі затоплено понад 3100 будинків.

Нагадаємо

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що упродовж п'ятниці, 9 червня, російські окупанти продовжували обстрілювати громади та місця, де тривала евакуація населення з підтопленої території. Унаслідок атак постраждав чоловік, 16-річна дівчина отримала контузію.

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