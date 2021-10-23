Уровень новых заболеваний COVID-19 в Одесской области составляет полторы тысячи человек

Детали

За последние сутки в регионе выявлено 1499 новых случаев заболевания коронавирусом. 33 человека умерли от последствий болезни. Наибольшее количество заболеваний на неделе было выявлено 20 октября – 1606. В этот же день было отмечен максимальный показатель смертей – 58 человек.

179147 случаев коронавируса зафиксировано в Одесской области за все время, 3779 человек умерли, 146854 выздоровели, 28514 болеют.