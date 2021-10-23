Рівень нових захворювань на COVID-19 в Одеській області становить півтори тисячі осіб

Деталі

За останню добу в регіоні виявлено 1499 нових випадків захворювання коронавірусом. 33 людини померли від наслідків хвороби. Найбільшу кількість захворювань на тижні було виявлено 20 жовтня - 1606. У цей же день було відзначено максимальний показник смертей - 58 осіб.

179147 випадків коронавірусу зафіксовано в Одеській області за весь час, 3779 осіб померли, 146854 одужали, 28514 хворіють.