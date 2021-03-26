Уровень COVID-госпитализаций растет: не превышен только в четырех областях

КИЕВ. 26 марта. УНН. В 21 регионе Украины по состоянию на 26 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19, за сутки в этот перечень попали еще две области. При этом 10 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса, как и накануне. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.