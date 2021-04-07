Уровень бедности среди работающих украинцев превысил 42%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье. Об этом шла речь во время заседания Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов прошли слушания на тему: "О состоянии выполнения Стратегии преодоления бедности", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
Детали
Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что правительство рассматривает борьбу с бедностью как основную задачу.
"По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье", - говорится в сообщении .
При этом заведующий сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021 году не ожидается улучшения ситуации.
Дополнение
По данным Госстата, в 2019 году две трети украинский считали себя бедными. 33,6% - относили себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса; средним классом считают себя 1,1% граждан.
По данным Министерства социальной политики, в 2019 году в Украине за чертой бедности проживали 38,5% населения. В этом году уровень бедности может возрасти до 45%.