Уровень бедности среди работающих украинцев превысил 42%

КИЕВ. 7 апреля. УНН. По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье. Об этом шла речь во время заседания Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов прошли слушания на тему: "О состоянии выполнения Стратегии преодоления бедности", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.