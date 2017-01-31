Уровень аварийности на дорогах остается критическим в Харьковской области

"Сегодня, 31 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Высокий уровень аварийности зафиксирован в Хмельницкой, Днепропетровской и Херсонской областях.

Также сообщается, что за минувшие сутки на дорогах Украины погибло пять граждан, травмированы - 36.