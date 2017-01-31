Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у Харківській області
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Станом на 31 січня критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Харківській області та ще у трьох областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.
“Сьогодні, 31 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Харківській області”, — сказано у повідомленні.
Високий рівень аварійності зафіксовано у Хмельницькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Також повідомляється, що за минулу добу на автошляхах України загинуло п’ять громадян, травмовано — 36.