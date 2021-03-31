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Решения межгосударственных дел Украины против России ожидаются в 2022-2023 годах - МИД

Решения межгосударственных дел Украины против России ожидаются в 2022-2023 годах - МИД

Киев  •  УНН

 • 22654 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. На сегодня защита интересов Украины правовыми средствами продолжает осуществляться в рамках трех межгосударственных дел Украины против Российской Федерации - по каждому из них Министерство иностранных дел Украины ожидает получить решение до конца 2022-2023 годов. Об этом в интервью УНН 22 марта рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Цитата:

"Могу сказать, что СOVID вносит определенные корректировки в наши планы и графики. В то же время, мы рассчитываем до конца 2022-2023 годов получить решение по всем трем межгосударственным делам, рассматриваемым сегодня в Международном суде ООН и международных арбитражах", - сказал замминистра.

Детали

Так, в настоящее время Украина представлена в следующих делах:

  • отосительно применения и толкования международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, рассматривается Международным судом ООН;
  • о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, рассматривается арбитражным судом;
  • относительно задержания 3 украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей, рассматривается уже другим арбитражным трибуналом по Конвенции ООН по морскому праву.

По словам Енина, сегодня в деле о правах прибрежного государства Украина находится на финальной стадии согласования текста меморандума, который должен быть представлен весной текущего года.

По задержанию украинских моряков и судов, собеседник сообщил, что международный трибунал запланировал проведение устных слушаний между Украиной и Российской Федерацией на 11-16 октября.

"Как известно, в конце августа прошлого года российская сторона подала возражение относительно украинского меморандума. В дальнейшем, в ноябре суд принял решение, которое принимается в 99% случаев, разделить это дело на два этапа, т.н. юрисдикционный и рассмотрение по существу. В начале января этого года состоялся последний обмен коммуникацией с арбитражем, во время этой коммуникации украинская сторона настаивала на принятии решения о максимально оперативном определении даты устных слушаний", - отметил он.

Сейчас дело находится все еще на стадии юрисдикции.

Что было ранее

В феврале в МИД Украины сообщили, что дело в отношении применения и толкования международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму перешло к рассмотрению дела по существу.

В июле этого года Россия должна предоставить свой контр-меморандум с ответами на факты и доказательства, которые были изложены в меморандуме Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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