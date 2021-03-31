Решения межгосударственных дел Украины против России ожидаются в 2022-2023 годах - МИД

КИЕВ. 31 марта. УНН. На сегодня защита интересов Украины правовыми средствами продолжает осуществляться в рамках трех межгосударственных дел Украины против Российской Федерации - по каждому из них Министерство иностранных дел Украины ожидает получить решение до конца 2022-2023 годов. Об этом в интервью УНН 22 марта рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.