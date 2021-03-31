Рішення всіх міждержавних справ України проти Росії очікуються у 2022-2023 роках - МЗС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. На сьогодні захист інтересів України правовими засобами продовжує здійснюватися у межах трьох міждержавних справ України проти Російської Федерації - по кожній з них Міністерство закордонних справ України очікує отримати рішення до кінця 2022-2023 років. Про це в інтерв’ю УНН 22 березня розповів заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

Цитата:

“Можу сказати, що СOVID вносить певні коригування у наші плани і графіки. Водночас, ми розраховуємо до кінця 2022-2023 отримати рішення з усіх трьох міждержавних справ, які розглядаються на сьогодні в Міжнародному суді ООН та міжнародних арбітражах”, - сказав заступник міністра.

Деталі

Так, наразі Україна представлена у наступних справах:

  • щодо застосування та тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму, розглядається Міжнародним судом ООН;
  • щодо прав прибережної держави в Чорному та Азовському морях і у Керченській протоці, розглядається арбітражним трибуналом;
  • щодо затримання 3 українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів, розглядається вже іншим арбітражним трибуналом за Конвенцією ООН з морського права.

Зі слів Єніна, на сьогодні у справі щодо прав прибережної держави Україна перебуває на фінальній стадії погодження тексту меморандуму, який має бути подано навесні поточного року.

Щодо затримання українських моряків та суден, співрозмовник повідомив, що міжнародний трибунал запланував проведення усних слухань між Україною і Російською Федерацією на 11-16 жовтня.

“Як відомо, в кінці серпня минулого року російська сторона подала заперечення стосовно українського меморандуму. У подальшому, в листопаді трибунал прийняв рішення, яке приймається у 99% випадків, розділити цю справу на два етапи, т.зв. юрисдикційну і розгляд по суті. На початку січня цього року відбувся останній обмін комунікацією з арбітражем, під час цієї комунікації українська сторона наполягала на прийнятті рішення щодо максимально оперативного визначення дати усних слухань”, - зазначив він.

Наразі справа перебуває все ще на стадії юрисдикції.

Що було раніше

У лютому у МЗС України повідомили, що справа щодо застосування та тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму перейшла до розгляду справи по суті.

У липні цього року Росія має надати свій контр-меморандум з відповідями на факти і докази, які були викладені в меморандумі України.

Українські Національні Новини

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