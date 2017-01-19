Решение суда об аресте С.Курченко вступило в законную силу - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Решение суда о заключении под стражу бизнесмена Сергея Курченко вступило в законную силу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Так, 3 января 2017 года повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании С.Курченко меры пресечения - содержание под стражей следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено, о чем вынесено соответствующее постановление.
Прокуратурой доказано и следственным судьей подтверждено соответствие ходатайства ГПУ требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, соблюдения стороной обвинения требований закона при подаче ходатайства, обосновании его требований и наведении доводов о необходимости избрания С. Курченко именно содержание под стражей.
Стороной защиты указанное решение обжаловано. Однако 18 января 2017 года решение следственного судьи суда первой инстанции в полном объеме Апелляционным судом Киева признано законным и обоснованным и в дальнейшем обжалованию не подлежит.
"Таким образом поставлена точка в принятии со стороны Генеральной прокуратуры Украины мер процессуального обеспечения международного розыска С. Курченко и позволяет другим компетентным органам их реализовать". - Сообщили в ГПУ
Меры по осуществлению международного розыска С.Курченко и привлечения его к уголовной ответственности продолжаются.
Как сообщал УНН, 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 года о разрешении на задержание и взятие под стражу С.Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом .
В марте 2016 года ГПУ составила подозрение бизнесмену С.Курченко как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - начале 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
Как отмечали в ГПУ, С.Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд. грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения ".
Ущерб государству от этих схем оценивается в более чем в 2 млрд грн.