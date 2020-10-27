Решение КСУ относительно незаконного обогащения: в ОП рассказали, как будет действовать Зеленский

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Об этом заявили в Офисе Президента, комментируя решение Конституционного Суда о признании статье "Декларирование недостоверной информации" 366-1 Уголовного кодекса такой, что не соответствует Основному закону, передает УНН.

"Основы конкурентоспособного государства известны - это прозрачность государственного аппарата, нулевая толерантность к любым проявлениям коррупции, настоящая независимость судебной ветви власти. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал беспрекословную ценность для нашего государства этих основных принципов. Сегодня Конституционный Суд принял решение, которое имеет непосредственное отношение к созданию в стране системы максимальной прозрачности государственного управления и местного самоуправления. Полный текст решения Конституционного Суда пока не обнародован, но общество уже услышало немало спекулятивных политических заявлений, которые существенно искажают позицию государства и Президента", - говорится в заявлении.

В Офисе отметили, что Украинское государство создало систему электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов. Элементами этой системы являются не только обязанность определенных законом лиц декларировать имущество и доходы, но и ответственность за недостоверное декларирование, а также контрольные полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. До сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле обладают политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства. Это существенно повлияло на формирование в стране новых принципов политики и практики государственного управления. Считаем это фундаментальным достоянием государства.

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Подчеркиваем, что нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике. К сожалению, в Украине все еще есть "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит - честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически, говорится в заявлении.

"Ожидаем публикации полного текста решения Конституционного Суда по этому делу. Осознаем, что решение Конституционного Суда окончательные и не подлежат обжалованию. Но окончательным и не подлежащим обжалованию, также является и стремление Украины к полноценному присоединению к европейским и евроатлантическим структурам. Неотъемлемой частью этого стремления является обязанность преодолеть коррупцию в Украине, сделав национальную политику чистой. Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине - один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", - резюмировали в Офисе Президента.

Напомним, по информации СМИ, Конституционный суд признал статью "Декларирование недостоверной информации" 366-1 Уголовного кодекса такой, что не соответствует Основному закону.

Отметим, что на сайте КСУ отметили, что по делу о антикоррупционной платформе принято Решение, полный текст которого будет обнародован на официальном сайте Конституционного Суда Украины в соответствии с требованиями Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".

Решение вступает в законную силу с момента его принятия.

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