Решение И.Билоуса об отставке является оценкой его работы - В.Гройсман

"Я думаю, что его (И.Билоуса - ред.) решение - это оценка его работы. Возможно, не все от него зависело, но ему надо было быть более жестким, принципиальным и четким. К большому сожалению, я считаю, что ему не удалось себя реализовать на этой должности", - подчеркнул премьер.

По словам В.Гройсмана, ряд процессов, которые должен делать Фонд госимущества, были провалены. "По-человечески, я к нему абсолютно нормально отношусь. Но здесь не вопрос наших взаимоотношений. А вопрос в том, насколько эффективно управление, поскольку он отвечает за весь комплекс государственного имущества страны", - резюмировал Глава правительства.

Напомним, 10 апреля председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Белоус подал в отставку.