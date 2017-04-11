Рішення І.Білоуса про відставку є оцінкою його роботи - В.Гройсман

"Я думаю, що його (І.Білоуса - ред.) рішення - це оцінка його роботи. Можливо, не все від нього залежало, але йому треба було бути більш жорстким, принциповим і чітким. На превеликий жаль, я вважаю, що йому не вдалося себе реалізувати на цій посаді", - наголосив Прем'єр.

За словами В.Гройсмана, низка процесів, які мав робити Фонд держмайна, були провалені. "По-людськи, я до нього абсолютно нормально ставлюся. Але тут не питання наших взаємостосунків. А питання в тому, наскільки ефективне управління, оскільки він відповідає за весь комплекс державного майна країни", - резюмував Голова уряду.

Нагадаємо, 10 квітня голова Фонду державного майна України Ігор Білоус подав у відставку.