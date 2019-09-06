Решение АМКУ ослабит позиции украинского химпрома в борьбе с РФ - эксперты

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о принудительном разделении группы компаний Ostchem, объединяющей активы Дмитрия Фирташа в химической отрасли Украины, выгодно, прежде всего, российским производителям минеральных удобрений. Такое мнение высказали ряд украинских экспертов, передает УНН.

"Учитывая реалии сегодняшнего дня, неуемную экспансию российских производителей на рынке минеральных удобрений Украины, решение АМКУ, скорее всего, ослабит позиции украинского химпрома в его борьбе с российскими производителями за украинский же рынок сбыта. Соответственно, это облегчит потуги недружественного соседа по захвату отечественного рынка, который, между прочим, поставил перед собой задачу увеличить в целом свои импортные поставки удобрений на 300%", – заявил кандидат экономических наук, обозреватель издания "Зеркало недели" Сергей Следзь.

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, вызывает вопросы тот факт, что решение принято сразу после того, как Украина ввела санкции на минудобрения из России и заводы Ostchem начали активно работать, вытесняя продукцию страны-агрессора.

"Очень странно, что, когда принимается решение о санкциях в отношении российских производителей удобрений, наш украинский Антимонопольный комитет принимает решения, которые явно против национального производителя. Можно по-разному относиться к Фирташу, к олигархическим схемам вокруг химической промышленности, но Ostchem это все-таки национальный производитель. Хуже всего, если АМКУ используется как инструмент в торговых войнах. А сейчас идет война за рынок удобрений с российскими поставщиками. И очень бы не хотелось, чтобы Антимонопольный комитет принимал решение, которое выгодно русским, которые воюют с нашими химиками", – заявил эксперт.

По словам Кулика, решение АМКУ также создает прецедент для дальнейших атак на другие крупные украинские компании.

"Если 5 лет назад Ostchem контролировал 60% рынка удобрений, то сейчас это в лучшем случае 35%. Поэтому, я более чем уверен, что это решение может быть использовано как прецедент для разделения и других украинских компаний. И я думаю, что компании, которые близки к доле рынка в 40%, находятся сейчас в зоне риска", - отметил он.

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