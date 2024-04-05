Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Спрос на рабочую силу в Украине продолжает расти, тогда как предложение остается ограниченным, в том числе из-за миграции и мобилизации. Это приводит к дефициту кадров и соответственно росту заработной платы. Об этом сообщили в НБУ в макроэкономическом и монетарном обзоре за апрель, пишет УНН.

Детали

По данным НБУ, рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года. В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала.

"Количество тех, кто ищет работу, измеряемое количеством резюме на сайтах поиска работы, в дальнейшем сокращалось. Это может быть следствием как восстановления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе из-за мобилизации и дальнейшей миграции", - указали в Нацбанке.

Количество мигрантов за пределами Украины с начала 2024 года по состоянию на 14 марта, по данным ООН, увеличилось почти на 150 тысяч (или 2%) до 6,5 млн человек, добавили в НБУ.

"Из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы увеличивается давление в сторону повышения заработных плат как со стороны соискателей работы, так и работодателей. Дополнительное влияние имело повышение минимальной заработной платы в начале года", - сообщили в НБУ.

При этом отмечается, что рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное обеспечение военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, в свою очередь, поддерживает потребительский спрос.

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