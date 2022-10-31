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Происходит резкое замедление глобального рынка труда - ООН

Происходит резкое замедление глобального рынка труда - ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Война и другие кризисы сказываются на рынках труда во всем мире, заявила в понедельник ООН, предполагая, что резкое замедление уже происходит, передает УНН.

Детали

В новом отчете Международная организация труда предупредила, что последние месяцы перспективы мировых рынков труда ухудшились.

"МОТ прогнозирует, что если нынешние тенденции сохранятся, глобальный рост занятости значительно ухудшится в последние три месяца 2022 года, и безработица может начать расти", - заявил глава агентства Гилберт Хунгбо.

Агентство ООН предупредило, что многочисленные кризисы усугубленные войной накапливаются, а мир все еще находится в тисках пандемии Covid-19.

"Хотя обычно требуется время, чтобы экономический спад или рецессия привели к сокращению рабочих мест и безработицы, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что резкое замедление рынка труда уже происходит", - говорится в отчете.

В начале этого года, когда мир начал восстанавливаться после пика пандемии, соотношение занятости к численности населения вернулось к докризисному уровню или даже превысило его в большинстве стран с развитой экономикой.

МОТ заявила, что этот всплеск был особенно заметен в высококвалифицированных профессиях. Ситуация ухудшилась в последние месяцы, заявила МОТ, оценив, что общее количество отработанных часов было на 1,5 процента ниже допандемического уровня в третьем квартале.

Это составляет дефицит в 40 миллионов рабочих мест с полной занятостью.

По мере того, как количество доступных рабочих мест сокращается, рост инфляции приводит к падению реальной заработной платы во многих странах, поскольку многие домохозяйства все еще борются со снижением доходов, вызванным пандемией, говорится в сообщении.

Занятость в Украине падает

В отчете, опубликованном в понедельник, особо отмечается тяжелая ситуация с занятостью в Украине.

Война оказала "драматическое влияние на собственный рынок труда Украины".

Ожидается, что к концу года инфляция в стране превысит 30 процентов, а уровень занятости, по оценкам МОТ, будет на 15,5 процента ниже уровня 2021 года.

Это означает, что с начала войны было потеряно 2,4 миллиона рабочих мест - вдвое меньше, чем прогнозировала МОТ в апреле.

В отчете также подсчитано, что 10,4 процента довоенной рабочей силы Украины - около 1,6 миллиона человек, преимущественно женщины - бежали в другие страны. По данным МОТ, недавний опрос показал, что около четверти украинских беженцев нашли оплачиваемую работу или самозанятость в принимающих странах.

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