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Відбувається різке уповільнення глобального ринку праці - ООН

Відбувається різке уповільнення глобального ринку праці - ООН

Київ • УНН

 • 184277 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Війна та інші кризи позначаються на ринках праці в усьому світі, заявила в понеділок ООН, припускаючи, що різке уповільнення вже відбувається, передає УНН.

Деталі

У новому звіті Міжнародна організація праці попередила, що останні місяці перспективи світових ринків праці погіршилися.

"МОП прогнозує, що якщо нинішні тенденції збережуться, глобальне зростання зайнятості значно погіршиться в останні три місяці 2022 року, і безробіття може почати зростати", - заявив голова агентства Гілберт Хунгбо.

Агентство ООН попередило, що численні кризи посилені війною накопичуються, а світ все ще знаходиться в лещатах пандемії Covid-19.

"Хоча зазвичай потрібен час, щоб економічний спад чи рецесія призвели до скорочення робочих місць та безробіття, наявні дані свідчать про те, що різке уповільнення ринку праці вже відбувається", - йдеться у звіті.

На початку цього року, коли світ почав відновлюватись після піку пандемії, співвідношення зайнятості до чисельності населення повернулося до докризового рівня або навіть перевищило його у більшості країн із розвиненою економікою.

МОП заявила, що цей сплеск був особливо помітний у висококваліфікованих професіях. Ситуація погіршилася в останні місяці, заявила МОП, оцінивши, що загальна кількість відпрацьованих годин була на 1,5 відсотка нижчою за допандемічний рівень у третьому кварталі.

Це становить дефіцит у 40 мільйонів робочих місць із повною зайнятістю.

У міру того, як кількість доступних робочих місць скорочується, зростання інфляції призводить до падіння реальної заробітної плати у багатьох країнах, оскільки багато домогосподарств все ще борються зі зниженням доходів, спричиненим пандемією, йдеться у повідомленні.

Зайнятість в Україні падає

У звіті, опублікованому в понеділок, особливо наголошується на важкій ситуації із зайнятістю в Україні.

Війна мала "драматичний вплив на власний ринок праці України".

Очікується, що до кінця року інфляція в країні перевищить 30 відсотків, а рівень зайнятості, за оцінками МОП, буде на 15,5 відсотка нижче рівня 2021 року.

Це означає, що з початку війни було втрачено 2,4 мільйона робочих місць - удвічі менше, ніж прогнозувала МОП у квітні.

У звіті також підраховано, що 10,4 відсотка довоєнної робочої сили України - близько 1,6 мільйона осіб, переважно жінки - втекли до інших країн. За даними МОП, недавнє опитування показало, що близько чверті українських біженців знайшли оплачувану роботу або самозайнятість у країнах, що їх приймають.

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