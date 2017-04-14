Год правительства В.Гройсмана: что произошло в стране за это время

14 апреля 2016 года. Верховная Рада голосует за новое правительство. Оно приходит на смену кабинета Арсения Яценюка, который кроме прочего запомнился министрами-"легионерами". Премьер-министром утверждают Владимира Гройсмана. В целом он приводит с собой кабинет с 22 чиновников, выбрав себе шесть заместителей.

"Я думаю, что у этого правительства есть шанс стать правительством народного доверия, стать правительством настоящих профессиональных людей и стать правительством, ключевым показателем эффективности которого будет рост качества жизни украинцев", - заявил тогда Владимир Гройсман.

В кабинете В.Ггройсмана появляется ряд новых позиций. В частности, в правительстве ввели должность вице-премьера по евроинтеграции. Создано новое министерство - относительно временно оккупированных территорий.

Несколько чиновников имеют "винницкое" прошлое. В.Гройсман несколько лет был мэром Винницы. В свой кабмин нынешний Премьер привел с собой из этого региона в центральной Украине, в частности, Андрея Реву, который возглавил Минсоцполитики, одного из вице-премьеров - Владимира Кистиона.

Несколько министров осталось из правительства предшественника, некоторые просто изменили позиции.

Кроме того, в правительстве В.Гройсмана есть еще один и.о. министра - руководительница Минздрава Ульяна Супрун. Хотя В.Гройсман и пообещал внести в ВР кандидатуру министра здравоохранения после ее определения коалицией.

Ряд решений кабинета В.Гройсмана запомнились больше всего. Одно из них - установление единой цены на газ в 6879 грн за 1 тыс. куб. м, что спровоцировало рост счетов в платежках украинцев, другое - повышение минимальной зарплаты до 3200 грн.

Также правительство вовремя по закону подало проект Госбюджета на 2017 год. И хотя голосование за него не проходило "под елочку", но ночные "посиделки" в Раде во время его утверждения таки устроили.

Кроме того, В.Гройсман декларировал в своей программе "прозрачную приватизацию государственных предприятий". По приведенным Фондом держайна данным, в 2016 году планировалось получить от приватизации 17,1 млрд грн. Наибольшая доля в 77% или 13,175 млрд грн принадлежала АО "ОПЗ". Остальные - облэнерго (22% или 3,825 млрд грн) и другие объекты (1% или 100 млн грн). При этом, как отчитался ФГИУ, в прошлом году было продано государственного имущества только на 189 млн грн. АО "ОПЗ" продать не удалось. На предприятие даже снижали цену - на половину. Не прошла продажа и облэнерго. Правительство Украины утвердило новый перечень 282 государственных предприятий к приватизации в 2017 году, сообщили в Фонде госимущества.

Также в программе правительства декларировалось "введение эффективной системы представления и обнародования деклараций" чиновников, мониторинга их доходов и расходов. Система заработала в год работы В.Гройсмана, однако, не без проблем. Старт э-декларирования откладывался, возникали проблемы с работой соответствующего реестра. Успело пройти две волны декларирования. Вторая волна завершалась "громко". Как и во время первой волны, реестр давал сбои, В.Гройсман даже посоветовал уйти в отставку руководству НАПК, в ведении которого находится работа с электронной декларациями. Впрочем, Агентство до сих пор работает и уже отчиталось о начале проверки деклараций топ-чиновников.

Не удалось запустить работу Государственного бюро расследований. Кандидаты в главы ведомства "застряли" на этапе конкурса.

В сфере здравоохранения одним из решений стало введение программы возмещения стоимости лекарств "Доступные лекарства". Впрочем, как показал эксперимент, в столице эта программа с 1 апреля не заработала.

Всего, по данным издания "Слово и дело", которое занимается мониторингом выполнения обещаний чиновников, Кабмин В.Гройсмана успел выполнить около трети обещаний - 27,2%. При этом лично Премьер-министр за год на посту главы правительства выполнил несколько меньше, чем треть обещаний - 29,4%.

Самыми продуктивными министрами правительства В.Гройсмана, по версии Комитета избирателей Украины, стали министр регионстроя Геннадий Зубко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр культуры Евгений Нищук, министр образования Лилия Гриневич и министр обороны Степан Полторак. Именно законопроекты, разработанные их министерствами, чаще всего принимает Верховная Рада. Рада принимает в среднем 50% законопроектов, разработанных МИД, 38% - Минрегионстроя, 33% - Минобразования и Минкультуры, 31% - Минобороны.

Антилидерами рейтинга является министр экономразвития Степан Кубив и министр соцполитики Андрей Рева. Именно эти министерства подали больше всего законопроектов, однако менее 20% из них стали законами.

При этом, по данным Комитета избирателей, лишь каждый пятый правительственный законопроект становится законом. С 261 законопроекта, внесенного правительством Владимира Гройсмана (период с апреля 2016 по март 2017 года), 50 было принят в целом или 19%. Еще 16 законопроектов принято в первом чтении, говорится в исследовании КИУ.