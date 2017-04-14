Год правительства В.Гройсмана: что произошло в стране за это время
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Как работало правительство премьер-министра Владимира Гройсмана в течение года и чем запомнится его работа за это время, предлагает осмотреть УНН.
14 апреля 2016 года. Верховная Рада голосует за новое правительство. Оно приходит на смену кабинета Арсения Яценюка, который кроме прочего запомнился министрами-"легионерами". Премьер-министром утверждают Владимира Гройсмана. В целом он приводит с собой кабинет с 22 чиновников, выбрав себе шесть заместителей.
"Я думаю, что у этого правительства есть шанс стать правительством народного доверия, стать правительством настоящих профессиональных людей и стать правительством, ключевым показателем эффективности которого будет рост качества жизни украинцев", - заявил тогда Владимир Гройсман.
В кабинете В.Ггройсмана появляется ряд новых позиций. В частности, в правительстве ввели должность вице-премьера по евроинтеграции. Создано новое министерство - относительно временно оккупированных территорий.
Несколько чиновников имеют "винницкое" прошлое. В.Гройсман несколько лет был мэром Винницы. В свой кабмин нынешний Премьер привел с собой из этого региона в центральной Украине, в частности, Андрея Реву, который возглавил Минсоцполитики, одного из вице-премьеров - Владимира Кистиона.
Несколько министров осталось из правительства предшественника, некоторые просто изменили позиции.
Кроме того, в правительстве В.Гройсмана есть еще один и.о. министра - руководительница Минздрава Ульяна Супрун. Хотя В.Гройсман и пообещал внести в ВР кандидатуру министра здравоохранения после ее определения коалицией.
Ряд решений кабинета В.Гройсмана запомнились больше всего. Одно из них - установление единой цены на газ в 6879 грн за 1 тыс. куб. м, что спровоцировало рост счетов в платежках украинцев, другое - повышение минимальной зарплаты до 3200 грн.
Также правительство вовремя по закону подало проект Госбюджета на 2017 год. И хотя голосование за него не проходило "под елочку", но ночные "посиделки" в Раде во время его утверждения таки устроили.
Кроме того, В.Гройсман декларировал в своей программе "прозрачную приватизацию государственных предприятий". По приведенным Фондом держайна данным, в 2016 году планировалось получить от приватизации 17,1 млрд грн. Наибольшая доля в 77% или 13,175 млрд грн принадлежала АО "ОПЗ". Остальные - облэнерго (22% или 3,825 млрд грн) и другие объекты (1% или 100 млн грн). При этом, как отчитался ФГИУ, в прошлом году было продано государственного имущества только на 189 млн грн. АО "ОПЗ" продать не удалось. На предприятие даже снижали цену - на половину. Не прошла продажа и облэнерго. Правительство Украины утвердило новый перечень 282 государственных предприятий к приватизации в 2017 году, сообщили в Фонде госимущества.
Также в программе правительства декларировалось "введение эффективной системы представления и обнародования деклараций" чиновников, мониторинга их доходов и расходов. Система заработала в год работы В.Гройсмана, однако, не без проблем. Старт э-декларирования откладывался, возникали проблемы с работой соответствующего реестра. Успело пройти две волны декларирования. Вторая волна завершалась "громко". Как и во время первой волны, реестр давал сбои, В.Гройсман даже посоветовал уйти в отставку руководству НАПК, в ведении которого находится работа с электронной декларациями. Впрочем, Агентство до сих пор работает и уже отчиталось о начале проверки деклараций топ-чиновников.
Не удалось запустить работу Государственного бюро расследований. Кандидаты в главы ведомства "застряли" на этапе конкурса.
В сфере здравоохранения одним из решений стало введение программы возмещения стоимости лекарств "Доступные лекарства". Впрочем, как показал эксперимент, в столице эта программа с 1 апреля не заработала.
Всего, по данным издания "Слово и дело", которое занимается мониторингом выполнения обещаний чиновников, Кабмин В.Гройсмана успел выполнить около трети обещаний - 27,2%. При этом лично Премьер-министр за год на посту главы правительства выполнил несколько меньше, чем треть обещаний - 29,4%.
Самыми продуктивными министрами правительства В.Гройсмана, по версии Комитета избирателей Украины, стали министр регионстроя Геннадий Зубко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр культуры Евгений Нищук, министр образования Лилия Гриневич и министр обороны Степан Полторак. Именно законопроекты, разработанные их министерствами, чаще всего принимает Верховная Рада. Рада принимает в среднем 50% законопроектов, разработанных МИД, 38% - Минрегионстроя, 33% - Минобразования и Минкультуры, 31% - Минобороны.
Антилидерами рейтинга является министр экономразвития Степан Кубив и министр соцполитики Андрей Рева. Именно эти министерства подали больше всего законопроектов, однако менее 20% из них стали законами.
При этом, по данным Комитета избирателей, лишь каждый пятый правительственный законопроект становится законом. С 261 законопроекта, внесенного правительством Владимира Гройсмана (период с апреля 2016 по март 2017 года), 50 было принят в целом или 19%. Еще 16 законопроектов принято в первом чтении, говорится в исследовании КИУ.