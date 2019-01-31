Сегодня годовщина со дня смерти первого украинского космонавта

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Черновицкой области в семье сельских учителей. После окончания училища летчиков работал летчиком-инструктором и прошел путь до космонавта-испытателя. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.



В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.



Как сообщал УНН, год назад ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк.



Его похоронили на Байковом кладбище, на церемонию прощания с астронавтом пришли украинские экс-президенты.



Напомним, аэропорта в Черновцах присвоили имя Каденюка.