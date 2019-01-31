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Сьогодні річниця з дня смерті першого українського космонавта

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні річниця з дня смерті українського космонавта Леоніда Каденюка. Він був першим і першим і єдиним українським астронавтом. Про це повідомляє УНН.

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Чернівецької області в родині сільських учителів. Після закінчення училища льотчиків працював льотчиком-інструктором і пройшов шлях до космонавта-випробувача. У 1995 році був відібраний в групу космонавтів Національного космічного агентства України. Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як фахівець з корисного навантаження.

У період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському МТКК "Колумбія" місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досвіду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох.

Як передавав УНН, рік тому пішов з життя перший космонавт України Леонід Каденюк.

Його поховали на Байковому кладовищі, на церемонію прощання з астронавтом прийшли українські екс-президенти. 

Нагадаємо, аеропорту в Чернівцях присвоїли ім'я Каденюка.

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