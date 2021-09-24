Рыбу у Украины больше всего покупают Германия и Дания: в этом году уже на 11 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Крупнейшим покупателем украинской рыбы и других водных биоресурсов с января по июль 2021 года стали Германия, Дания и Молдова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госрыбагентства.
Детали
В течение января-июля 2021 года нашим государством поставлено на внешние рынки 6 008 тонн рыбы и других водных биоресурсов на общую сумму 25,9 млн долл. США.
Крупнейшими покупателями украинской рыбной продукции в денежном измерении стали Германия (6 633 тыс. долл. США, 985 тонн), Дания (4 323 тыс. долл. США, 891 тонна) и Молдова (3 158 тыс. долл. США, 1307 тонн).
Также значительные поставки осуществлены в Литву (2 167 тыс. долл. США, 646 тонн), США (1 565 тыс. долл. США, 217 тонн), Израиль (1 489 тыс. долл. США, 188 тонн) и Нидерланды (1 010 тыс. долл. США, 162 тонны).
В разрезе товарных позиций с начала года больше всего экспортировано в абсолютном измерении филе рыбного и прочего мяса рыб (включая фарш) - 1 890 тонн, готовой или консервированной рыбы - 1 744 тонны, моллюсков - 612 тонн, мороженой рыбы - 438 тонн, рыбы сушеной, соленой или в рассоле - 367 тонн, живой рыбы - 322 тонны.
Дополнение
Внешняя торговля товарами Украины в январе-июле ушла в минус на 1,7 млрд долларов.