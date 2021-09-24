Рибу в України найбільше купують Німеччина та Данія: цього року вже на 11 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Найбільшим покупцем української риби та інших водних біоресурсів з січня по липень 2021 року стали Німеччина, Данія та Молдова. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держрибагентства.
Деталі
Протягом січня-липня 2021 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 6 008 тонн риби та інших водних біоресурсів на загальну суму 25,9 млн дол. США.
Найбільшими покупцями української рибної продукції у грошовому вимірі стали Німеччина (6 633 тис. дол. США, 985 тонн), Данія (4 323 тис. дол. США, 891 тонна) та Молдова (3 158 тис. дол. США, 1 307 тонн).
Також значні поставки здійснено до Литви (2 167 тис. дол. США, 646 тонн), США (1 565 тис. дол. США, 217 тонн), Ізраїлю (1 489 тис. дол. США, 188 тонн) та Нідерландів (1 010 тис. дол. США, 162 тонни).
У розрізі товарних позицій від початку року найбільше експортовано в абсолютному вимірі філе рибного та іншого м'яса риб (включаючи фарш) – 1 890 тонн, готової або консервованої риби – 1 744 тонни, молюсків – 612 тонн, мороженої риби – 438 тонн, риби сушеної, солоної або у розсолі – 367 тонн, живої риби – 322 тонни.
Доповнення
Зовнішня торгівля товарами України у січні-липні пішла в мінус на 1,7 млрд доларів.